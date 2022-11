QATAR 2022 Doppio Fernandes, Portogallo agli ottavi I rossoverdi strappano il pass col 2-0 sull'Uruguay: il centrocampista dello United la sblocca con un tiro-cross per Ronaldo (che non la tocca) e la chiude con un rigore per mano di Gimenez.

Doppio Fernandes, Portogallo agli ottavi.

Dopo Francia e Brasile anche il Portogallo si qualifica agli ottavi con un turno d'anticipo grazie al 2-0 sull'Uruguay, tutto a firma Bruno Fernandes. Bis di assist all'esordio e ora doppietta per il centrocampista dello United che la sblocca con quello che sarebbe un cross per Ronaldo, CR7 non la tocca d'un soffio ma il suo stacco basta e avanza per beffare Rochet. L'Uruguay sfiora il pari più volte e prende pure un palo con Maxi Gomez, al 90° però capitola definitivamente per un rigore generoso concesso, con l'intervento del VAR, per un tocco di mano di Gimenez. Trasforma lo stesso Fernandes, che al 99° sfiora la tripletta col secondo palo di serata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: