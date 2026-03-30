Doppio Fischnaller fa felice il Ravenna a Gubbio (0-2)

Esperienza, autorità e qualità, è un Ravenna convincente quello che rifila un paio di cartoni al Gubbio e attende serenamente cosa faranno le prime due. Rossetti largo apre le danze, di là sono i padroni di casa a protestare. Signorini di testa fuori, Di Carlo richiama l'arbitro all'FVS, ma anche dopo passaggio al monitor il rigore non c'è. Di là suicidio di Podda, Lonardi manda via Fischnaller e Bagnolini da un paratone che salva la vita al compagno. Lo stesso Bagnolini torna sulla terra uscendo male su Lonardi, stavolta a rimediare c'è una cordata formata da Signorini e Di Bitonto. Minuto 29 passa il Ravenna, Lonardi va via a Murru e la mette, Bagnolini con un riflesso si salva su Tenkorang, ma Fischnaller a rimbalzo è una sentenza. Reazione Gubbio molto pleonastica con la testa di La Mantia. E chiusura di tempo con sbavatura difensiva degli ospiti, Ghirardello bene in posizione di sparo, Poluzzi se la trova in mano. Ripresa, Tenkorang mette in moto e infuoca mezzo campo, la conclusione non è degna del pre. Gubbio poco, ma qualcosa di voltante con le teste a salve di Minta e Varone. Finisce la questione un quarto d'ora in anticipo, quando Bani invita Fischnaller che di far la doppia non vede l'ora. Nel finale Poluzzi conserva e il Gubbio pensa alla prossima.



