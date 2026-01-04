SERIE C Doppio Gala toglie la vetta al Ravenna: il Campobasso vince 2-1 Secondo ko di fila per i giallorossi, ora a -2 dalla nuova capolista Arezzo.

Il Ravenna comincia l'anno nuovo come aveva chiuso il vecchio, stavolta però, oltre alla partita, perde anche la vetta. Doppietta di Gala e 2-1 per il Campobasso che entra in zona playoff e toglie il primato ai giallorossi, sorpassati dall'Arezzo e ora a -2 dalla neo capolista.

2' e Spini scappa a Cerretelli e arriva davanti a Tantalocchi, vanificando il tutto con un passaggio al portiere. Sul fronte opposto, Brunet ci prova da lontano e trova i guanti di Anacoura, dopodiché Bifulco triangola con Padula e si presenta al tiro, Scaringi lo chiude e, sul prosieguo, Pierno non inquadra il volante. Il Ravenna invece si attiva con l'appoggio di Luciani a smarcare Falbo, Tantalocchi intercetta e poi è prodigioso sul tentato tap in di Spini.

Con la ripresa, ecco i gol: Gala riceve al limite da Pierno, va di finte su Falbo e scarica centralmente, Anacoura si fa sorprendere ed è vantaggio Campobasso. Siamo al 51°, tempo 2' e c'è il pari: Spini punta l'area da destra, crossa e trova la mano larga di Cerretelli, per un rigore netto che Luciani trasforma spiazzando Tantalocchi. Poi, all'80°, la rete decisiva: rimessa di Martina per Gargiulo che vince un rimpallo e serve Bifulco, sul cui rimorchio Gala mette a sedere Rrapaj col controllo e, da poco oltre il dischetto, infila Anacoura per doppietta e sorpasso.

Per il Ravenna, l'ultima occasione per prendersi almeno il punto arriva allo scadere, con Solini a spizzare una punizione sul secondo palo e Tenkorang che, per un niente, manca il tocco a rete da due passi.

