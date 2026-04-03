Doppio infarto per Lucescu: l'ex CT della Romania in terapia intensiva

Doppio infarto per Lucescu: l'ex CT della Romania in terapia intensiva.

Mircea Lucescu, 81 anni, ex CT della Romania - esonerato dopo il ko ai play-off mondiali - è stato colpito da due infarti mentre si trovava ricoverato all’ospedale universitario di Bucarest, proprio mentre stava per essere dimesso. Dopo un primo malore avvenuto nei giorni precedenti davanti alla squadra, le sue condizioni si sono aggravate con un infarto miocardico acuto. I medici sono intervenuti tempestivamente e ora Lucescu è ricoverato in terapia intensiva, sotto stretto monitoraggio: le condizioni sono definite stabili ma gravi. Mircea Lucescu era in panchina lo scorso novembre, quando la Romania aveva battuto San Marino per 7-1 nell'ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026.



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