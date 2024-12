SERIE C Doppio Italeng e il Pontedera va: 2-1 al Perugia

Boccata d'ossigeno per il Pontedera che, trascinato da un Italeng in stato di grazia, si regala uno scalpo eccellente: il Perugia, ora pericolosamente vicino alla zona play-out. Subito Italeng allo start: fuga e destro disinnescato da Gemello. Ma, per trovare il vantaggio, i toscani non devono aspettare tanto: azione personale di Ianesi a sinistra, intervento scomposto di Plaia che intercetta con il braccio largo. E' calcio di rigore, Italeng spiazza Gemello e il tabellone del “Mannucci” segna 1-0 per il Pontedera. Il Perugia, sotto shock nel primo tempo, abbozza una reazione nel secondo: Lisi scatta sul filo del fuorigioco ma Tantalocchi è attento e dice di no. Ma non ce n'è, ribaltamento di fronte e i granata vanno sul 2-0: Italeng viene lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, destro al volo e Gemello è ancora una volta battuto. Doppietta personale e ottavo centro stagionale per l'attaccante in prestito dall'Atalanta. Tantalocchi mette le mani sui 3 punti distendendosi sul tiro di Montevago ma deve arrendersi al tap-in dello stesso numero 9, che si fa trovare pronto dopo la bella accelerazione di Matos a sinistra. Ultimi minuti di fuoco: Montevago sfiora doppietta e clamoroso 2-2 incrociando con il destro. Nel finale però saltano i nervi: Gemello, che prima si era opposto a un tentativo avversario, colpisce Italeng e viene espulso lasciando i suoi in 10. Il Pontedera festeggia e vince 2-1.

