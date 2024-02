SERIE C Doppio Karlsson e la Vis Pesaro sbanca Fermo La doppietta dell'isladese affonda una Fermana sempre più ultima

Parte bene la Vis. Sulla punizione di Di Paola, tocca in area Tognoni, la sfera arriva all'islandese Karlsson che non trova la porta a pochi passi da Furlanetto. Poco male perchè un minuto dopo la difesa della Fermana fa tutto quello che non deve fare sul lancio dalle retrovie, vanno a vuoto in due Karlsson davanti a Furlanetto questa volta non sbaglia. Due lisci clamorosi e Vis in vantaggio. La Fermana ha la palla del pareggio : Eleuteri per Petrelli che non inquadra ad un metro dalla porta. Alla fiera del gol mancato si iscrive anche Nicastro quando non sfrutta il bel cross di Neri dalla sinistra. Prima del riposo la Vis la chiude con un gol simile al precedente. Ancora difesa altissima della Fermana, non scatta il fuorigioco e Karlsson fa doppietta con il diagonale che non da scampo a Furlanetto. Nella ripresa i biancorossi si complicano leggermente le cose quando Iervolino si prende il secondo giallo, ma la sostanza non cambia anche perchè nel recupero viene ristabilita anche la parità numerica per l'espulsione sempre per doppio giallo di Pistolesi. Allo stadio Recchioni di Fermo, Vis Pesaro batte Fermana 2-0.

