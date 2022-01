SERIE C Doppio Pierini e Carturano: il Cesena stende l'Olbia (3-0)

Con un tris all'Olbia il Cesena torna a vincere archiviando, pare, il momento no. Bortolussi non c'è e allora subito spazio a Pittarello: ma più che altro subito una bella azione con Candela che corre e assiste Pierini. Il vantaggio arriva dopo un minuto e quindici. I sardi accusano, poi Ragatzu decide di suonare la carica e provare a riprenderla: Biancu conclude alto. Ragatzu allora aggiusta il piede chiamando Nardi ad una parata non difficile, e poi va vicinissimo all'1-1: la conclusione gira bene, il palo salva il Cesena. Che un paio di minuti dopo, invece, non perdona. Favale da fuori, il rimpallo finisce su Caturano, Ciocci si inventa il miracolo che è al contempo assist per il doppio Pierini. Praticamente i giochi sono fatti, potrebbero essere anche fattissimi quando Ilari incrocia il colpo di testa, ma non lo tiene basso. Ripresa con le ultime cose sarde per dar sapore al secondo tempo: Udoh se la alza per una bicicletta che si perde in curva. Mentre in contropiede il Cesena, ormai padrone del campo, accelera o ogni volta potrebbe far bingo. Pittarello fa partire, Caturano in sovrapposizione trova la punta delle dita di Ciocci. Ma il capitano andrà comunque a referto su assist al bacio del neo bianconero Calderoni. Il laterale la mette con il contagiri sulla testa del numero nove che incrocia e fa sulla testa del numero nove che incrocia e fa 3. La caccia alla miglior posizione play off è ripartita.

