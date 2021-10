Doppio Rolfini e l'Ancona-Matelica batte 2-0 il Montevarchi

Vittoria di rigore per l'Ancona-Matelica che rosicchia 2 punti alla Reggiana capolista poco prima dello scontro diretto nel turno infrasettimanale. L'Aquila Montevarchi si rammarica dopo un buon avvio: Jallow si inserisce con i tempi giusti sulla sponda di Gambale ma non trova la porta da ottima posizione. Qualche istante dopo lo stesso Gambale incrocia a tu per tu con Avella ma non centra lo specchio per questione di centimetri. I biancorossi soffrono ma passano alla prima occasione: sulla punizione dalla trequarti di D'Eramo, Bassano anticipa Iotti sul secondo palo ma con un netto fallo di mano. Calcio di rigore, Rolfini spiazza Giusti e fa esplodere il “Del Conero”. A questo punto l'Ancona si scioglie e colleziona palle gol: Del Sole calcia da posizione defilata e Iotti si fa trovare pronto, l'azione prosegue e Rolfini – tutto solo – sfiora soltanto e non fa male all'Aquila.









Stessa sorte per Faggioli ad inizio ripresa con il 18 biancorosso che prende bene il tempo ma spedisce a lato. Ora gli uomini di Colavitto meriterebbero il raddoppio: Del Sole va in diagonale, difettando ancora nella mira. Definitivo 2-0 che nasce direttamente dal rilancio di Avella, colpi di testa in serie che lanciano Rolfini. Servizio per Faggioli che viene atterrato in area da Dutu. Secondo penalty ed espulsione per il difensore dell'Aquila Montevarchi. Sul dischetto ci torna Rolfini che non cambia angolo e può festeggiare per la personale doppietta e per il gol che chiude i conti. Gli ospiti non demordono e provano ad accorciare nel finale ma non c'è più tempo: i marchigiani esultano e rimangono ai piani altissimi della classifica.