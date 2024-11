SERIE C Doppio Zeroli non basta al Milan Futuro, col Sestri Levante è 2-2 L'incrocio tra penultime non cambia il fondo della classifica, le due contendenti si mantengono a +3 dal Legnago.

Due volte Zeroli lancia il Milan Futuro, due volte il Sestri Levante la riprende e l'incrocio tra penultime finisce in patta. Il 2-2 del Chinetti lascia invariato il fondo della classifica, nessuna delle contendenti stacca l'avversario di turno né allunga sul fanalino di coda Legnago, sempre a -3.

Milan avanti già al 4°: sulla punizione di Touré, Parravicini salta a vuoto e Anacoura è di marmo in uscita, così a Zeroli, per sbloccarla, basta sfiorarla di testa. Immediata reazione Sestri con la discesa in fascia di Durmush, sul rimorchio al limite Clemenza controlla e va col mancino, respinto in volo da Torriani. Per il pari ci vuole un inciampo difensivo: Coubis manca lo stop sull'appoggio centrale di Bozzolan, Durmush è in agguato, lo anticipa ed elude pure Torriani, infilando a rete col sinistro.

Un errore dal quale il Milan si riprende in fretta: Jimenez salta Pittino, si fa mezzo campo dritto per dritto e scarica a destra per Hodzic, stavolta l'uscita di Anacoura è efficace e sugli sviluppi ci prova pure Turco, che non trova lo specchio. E subito dopo, sempre da quelle parti, Vos carica dal limite, trovando l'intercetto di braccio di Pittino. Rigore e sul dischetto il capitano Zeroli è spiazzante per la doppietta che riporta avanti i rossoneri. Che però dietro commettono un altro errore fatale al 63°, con Torriani che esce a metà sul cross di Furno e Parravicini a punirlo con una perfetta palombella di testa.

Da qui in poi, il Milan si limita a uno spunto personale di Longo, liberatosi per una cannonata da lontano appena alta. Il resto, in un finale acceso, è del Sestri: Pavanello riceve da Parravicini e la la sponda sulla mezzaluna per Rosetti, bordata mancina e Torriani alza in angolo. E poco dopo altro round Rosetti-Torriani, il centrocampista scuola Bologna ci prova a giro e l'estremo è di nuovo sul pezzo. Si va dalla bandierina e, sugli sviluppi, Conti coordina la girata, con la traversa a negare il successo ai liguri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: