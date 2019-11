Douglas Costa regala i quarti alla Juve, pari fra Atalanta e City

La Juve strappa il pass per i quarti (con due giornate d'anticipo) solo al 93' grazie ad un'azione irresistibile di Douglas Costa. Contro la Lokomotiv Mosca termina 2-1 per i bianconeri che passano in vantaggio dopo 4 minuti grazie alla zampata di Ramsey in seguito a un errore del portiere su una punizione innocua di Ronaldo. La replica dei padroni di casa porta la firma di Miranchuk al 12' - quando ribadisce in rete la palla che aveva colpito il palo - prima del gran gol del brasiliano nel recupero.

Amaro in bocca per l'Atalanta nonostante l'1-1 di prestigio contro il Manchester City di Guardiola. Nerazzurri subito sotto per il gol di Sterling al 7' e salvati dal rigore sbagliato di Gabriel Jesus al 43'. Nella ripresa il pareggio di Pasalic al 49' ridà speranza all'Atalanta che sfiora più volte la vittoria. Nel finale City in 10 e con Walker in porta. Ma nulla è perduto: grazie al 3-3 tra le avversarie della Dea, con due vittorie nelle ultime due partite del girone, l'Atalanta può qualificarsi agli ottavi.