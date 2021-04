Movimenti in entrata per il Rimini che ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Tommaso Battisti classe 1996 ex Civitanovese e del difensore Fabio Bartoletti, 2002 che ha giocato la prima parte di stagione fra Scandicci e Castellanzese.

La società Marignanese Cattolica ha perfezionato il tesseramento di Ramiro Lago, attaccante argentino in arrivo dalla Virtus di Acquaviva.