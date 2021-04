SERIE D Due arrivi per il Rimini Lago dalla Virtus Acquaviva alla Marignanese Cattolica

Due arrivi per il Rimini.

Movimenti in entrata per il Rimini che ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Tommaso Battisti classe 1996 ex Civitanovese e del difensore Fabio Bartoletti, 2002 che ha giocato la prima parte di stagione fra Scandicci e Castellanzese.

La società Marignanese Cattolica ha perfezionato il tesseramento di Ramiro Lago, attaccante argentino in arrivo dalla Virtus di Acquaviva.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: