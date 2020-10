SERIE C Due giornate di squalifica al centrocampista del Ravenna De Grazia Il 25enne ha colpito con un pugno Gerli del Modena

Due giornate di squalifica al centrocampista del Ravenna De Grazia.

Il giudice sportivo di Lega Pro ha inflitto due giornate di squalifica a Lorenzo De Grazia. De Grazia, appena entrato, nella sfida con il Modena, ha colpito con pugno il giocatore del Modena Gerli. L'arbitro non poteva fare altro che estrarre il rosso. De Grazia, ultimo acquisto in ordine di tempo del Ravenna, salterà per squalifica Triestina – Ravenna e Ravenna – Virtus Vecomp Verona



I più letti della settimana: