Due italiani su tre, contrari alla ripresa del campionato. No a rischi e privilegi.

Il 64% degli italiani è contrario alla ripresa dei campionati di calcio. Il motivo principale è che giocare non sarebbe sicuro dal punto di vista sanitario, inoltre il calcio rappresenta un settore come gli altri e quindi non è giusto che sia privilegiato per test e tamponi. Il 36% è invece favorevole alla ripartenza perché il calcio rappresenta un volano di crescita economica troppo importante per il Paese.