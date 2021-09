Due legni fermano il Grosseto, l'Ancona si salva (0-0)

Grosseto - Ancona 0-0

Due pali frenano il Grosseto che non vince e salvano l'Ancona che non perde. Le emozioni nello 0-0 dello Zecchini sono tutte o quasi concentrate nel finale. Prima poca roba se non un predominio territoriale toscano molto fine a se stesso: Semeraro difende bene la palla e la scarica per Arras, conclusione potenzialmente pericolosa deviata in angolo. Ancora Grosseto stavolta davvero a pochi centimetri dal vantaggio: Arras bene a destra la mette, Dell'Agnello spunta sul secondo palo e sbatte sull'incrocio a portiere battuto.







Ripresa, padroni di casa ancora più alti e Ancona sveglia e furba nella ripartenza, Sereni per Del Sole, Barosi fin lì inoperoso salva tutto con un grande balzo. Idem con contropiede quando il neoentrato Rolfini fa tutto bene e si accentra per colpire, la conclusione però non trova la porta. Gli ultimi minuti sono un assalto all'arma bianca del Grosseto. De Silvestro con il contagiri per Scaffi che per dire cosa si divori di testa è meglio guardare le immagini. In pieno recupero tutti in piedi ad un passo dalla gloria, a spingere il piattone di Moscati che invece spacca la traversa. Porta stregata anche all'ultimo respiro sempre con Moscati che col sinistro sceglie la forza, ma la palla si alza come i titoli su uno 0-0 che proprio non ha voluto schiodarsi.