SERIE C PLAY OFF Due protagoniste fuori agli ottavi sono Bari e Palermo La FeralpiSalò blocca sullo 0-0 il Bari al San Nicola e passa il turno, nei quarti con l'Alessandria. L'Avellino batte il Palermo e affronterà il Sud Tirol

Fase finale dei play off di serie C e non mancano le sorprese. Una delle squadre più attese e attrezzate era il Bari di Gaetano Auteri sconfitto all'andata per 1-0 al Lino Turina di salò aveva l'obbligo di battere la Feralpi al San Nicola. E dopo pochi minuti è quasi gol quando Marras arriva in spaccata sul cross di Andreoni senza trovare la porta. La Feralpi sa che non può solo difendersi, e così facendo si espone anche alle ripartenze Bari. Antenucci servito da D'Ursi a tu per tu con De Lucia manda a lato. Nella ripresa è lo stesso Tulli, autore del gol all'andata, a sfiorare la rete che avrebbe chiuso il discorso qualificazione, sfera fuori di un niente. Attacco di Marras, De Lucia bravo anche con l'aiuto della traversa. Nel recupero Antenucci ci prova con precisione, De Lucia sempre attento in angolo. Dopo 5 di recupero il triplete a sancire il flop del Bari e il passaggio del turno della Feralpi. Allo Stadio San Nicola di Bari, Bari – FeralpiSalò 0-0.

Altra vittima di questi play off il Palermo che cade al Partenio e l'Avellino si qualifica al secondo turno dei play off Nazionali dove affronterà il Sud Tirol Interrotto il sogno dei rosa/nero di tornare in Serie B proprio ad opera di un palermitano come Santo D'Angelo autore del gol al 34° del primo tempo. Azione insistita di Maniero sulla destra, assist nell'area piccola per il tocco ravvicinato di D'Angelo è il gol che da la qualificazione all'Avellino. Al Partenio di Avellino, Avellino batte Palermo 1-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: