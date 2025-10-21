TV LIVE ·
Due trasferte impegnative per Inter e Napoli

L'Inter affronterà in Belgio il Saint-Gilloise il Napoli in Olanda con il PSV

21 ott 2025
Cristian Chivu
Cristian Chivu

In conferenza stampa hanno parlato i protagonisti Yann Sommer (Portiere Inter), Cristian Chivu (Allenatore Inter), Antonio Conte (Allenatore Napoli), Sam Beukema (Difensore Napoli).

Nel video le interviste




