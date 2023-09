SERIE C Due vittorie consecutive per la Juventus Next Gen Dopo l'avvio difficile con tre sconfitte arriva con la Recanatese, la seconda vittoria consecutiva per la Juventus U23

La sblocca subito la squadra di Brambilla. Triangolazione al limite dell'area tra Yildiz e Guerra, con quest'ultimo che trova l'imbucata per Cerri, che davanti a Meli scarica in porta. Proteste della Recanatese per la posizione del numero 9 bianconero. Ancora Cerri si libera per il tiro, sfera che risulta larga, è la Juventus a fare la partita. Carpani di prima intenzione, la sfera si alza troppo sopra la traversa. Diagonale di Manè molto bravo Daffara ad allungare in corner, prodezza del portiere bianconero. Che si ripete facendo ancora meglio su Sbaffo, il volo di Daffara è decisivo. Mani nei capelli per i giocatori della Recanatese, davanti al prodigioso intervento del numero 1 della Juventus Next Gen. Guerra si fa luce poi scarica un sinistro sopra la traversa.

Ripartenza Juve, Guerra riesce a servire Cerri che in qualche modo viene chiuso in angolo dalla difesa giallo/rossa. Dal corner Huijsen di testa, Meli non è da meno rispetto al collega. Prima del tè, Longobardi preciso per Peretti sfera ad un soffio dal palo. Ripresa, gran botta da fuori di Salifou centrocampista togolese della Juventus con la sfera che va ad impattare la traversa.

Sfortunata in questo frangente la formazione bianconera. Appena trascorsa l'ora di gioco Guerra la chiude su azione susseguente a corner, gioco di gambe per il numero 17 bianconero e raddoppio Juve. Allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, Juventus Next Gen batte Recanatese 2-0.

