Due vittorie esterne: sono quelle di Campobasso e Gubbio

Vola il Campobasso, terza vittoria consecutiva per i molisani e quarto posto solitario proprio davanti alla Ternana battuta a domicilio in maniera roboante. Padula per il vantaggio dei rossoblu. Lo 0-1 dura un amen, il pareggio della Ternana è di Majer. Ad inizio ripresa i rosso/verdi completano il sorpasso con Kerrigan. Di Lancini all'ora di gioco il gol che permette al Campobasso di tornare in equilibrio. La Ternana non riesce più ad arginare l'impeto dei molisani che si scatenanano con gli attaccanti: Bifulco per il 2-3 e nel finale arriva anche il poker firmato Magnaghi. A Terni, Campobasso batte Ternana 4-2



Tre punti molto importanti in chiave play off anche per il Gubbio che nel finale con un gol di Ghirardello va a strappare tre punti in casa del Guidonia. Umbri che si portano al nono posto in classifica. A Guidonia Montecelio Lazio, Gubbio batte Guidonia 1-0







