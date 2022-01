Duello Reggiana – Modena, mercoledì a confronto

Si gioca al Giglio mercoledì 2 febbraio ore 21 la sfida che non sarà decisiva per la B, quando mancano ancora 15 turni al termine della regular season, ma indicativa, si. All'andata fu un pareggio 1-1, tra 48 ore, qualcosa, comunque vada si spezzerà. Una vittoria della Reggiana o il pareggio, metterebbe fine alla striscia di vittorie consecutive del Modena, la quattordicesima è arrivata con l'aiutino sull'Entella. Una vittoria del Modena chiuderebbe il ciclo di 22 risultati utili consecutivi della Reggiana. Entrambe meriterebbero di salire subito ma il regolamento lo impedisce. Due grandi protagoniste di questo campionato che ancora una volta regala incertezza e pathos. Torna alla vittoria il Cesena che sta facendo di tutto per blindare il terzo posto messo in serio pericolo da un Pescara in ascesa costante. L'Entella e l'Ancona/Matelica chiudono il poker di squadre che si giocano la posizione migliore play off.

Nelle parti basse ottimo scatto dell'Imolese, tre punti d'oro arrivati con il Teramo al fotofinish, finisse oggi il campionato, i rossoblu nonostante i due punti di penalizzazione, sarebbero salvi. Imolese che si è rinforzata con l'arrivo del difensore centrale scuola Atalanta Nicolò Milani classe 2001. Inguaiate tra play out e retrocessione diretta restano Pistoiese, Grosseto e Viterbese.

Mercoledì 2 febbraio si gioca il recupero della 21ᵃ giornata con Virtus Entella – Aquila/Montevarchi; Imolese – Viterbese, Olbia – Ancona/Matelica alle 14.30. Pontedera – Vis Pesaro, Siena – Teramo alle 18. Cesena – Lucchese, Fermana – Gubbio, Grosseto – Pistoiese, Pescara – Carrarese, e Reggiana – Modena alle 21.