SERIE A Dybala nuovo re di Roma: "Alla Juve non servivo"

Lo hanno aspettato in 10.000 e in 10.000 hanno cantato con lui e per lui. Paulo Dybala si è preso la Roma in una notte, tra adrenalina e sogni. E la regia compiaciuta di Josè Mourinho che l'operazione Dybala se l'è proprio inventata. Al Colosseo Quadrato, la Joja si presenta e parla con i tifosi molti dei quali già con la maglia numero 21. Disponibile e almeno in apparenza felice, Dybala qualche ora aveva incontrato i giornalisti. Per parlare di tutto. Dalla Juve alla Roma compreso quel passaggio, poi saltato, all'Inter.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: