MERCATO Dybala, sarà addio alla Juve: salta il rinnovo L'incontro di questa mattina non ha dato frutti: l'argentino si svincolerà a giugno.

Niente rinnovo tra la Juventus e Paulo Dybala, che a giugno lascerà i bianconeri a parametro zero. Non è andato a buon fine l'incontro di stamattina alla Continassa tra i rappresentanti del giocatore e la società torinese, durato poco meno di due ore. Arrivato nel 2015 dal Palermo, in 7 anni Dybala ha vinto 12 trofei, tra i quali 5 scudetti, e segnato 113 reti in 283 presenze.

