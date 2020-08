E' dell'Arsenal il primo trofeo

Il primo trofeo del calcio inglese lo alza l'Arsenal. I Gunners vincono il Community Shield battendo il Liverpool ai calcio di rigore. I campioni in carica della Premier trovano subito lo spunto per portarsi avanti, ma Van Djik viene pizzicato in posizione irregolare. E il vantaggio lo trova invece l'Arsenal di Arteta che organizza una gran ripartenza dal basso.

L'innesco del tre contro tre porta all'apertura che consente poi ad Aubemayang di rientrare e accarezzare la palla nell'angolo lontano. Pur lasciando il campo agli uomini di Klopp, sono sempre i londinesi a rendersi pericolosi con contropiedi ad hoc. Solo nell'ultima parte di tempo il Liverpool comincia a schiacciare forte alla ricerca del pari facendosi minaccioso in area avversaria.

Ripresa con i Reds avanti tutta. Bella azione di Firmino che si libera al tiro e scheggia il palo. Il pari arriva meritato con Minamino. Salah vince mezzo quintale di rimpalli e serve l'assist, preteste per un possibile tocco di mano, ma è tutto regolare. Liverpool prova anche a ribaltarla, ma il portiere blinda la porta e senza supplementati sono subito calci di rigore. Brewster alza troppo la mira e Aubemayang è invece di ghiaccio sul dischetto.

L'Arsenal che con la FA Cup aveva vinto l'ultimo trofeo inglese della scorsa stagione, con il Community Shield vince anche il primo della nuova.