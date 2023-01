È duello Victor – Russi. Della Balda torna a scrivere di disagi sui social

Il punto sul Victor San Marino

A questo punto è chiaro che si giocano due campionati, uno in campo e uno fuori. È un campionato esaltante quello di Eccellenza Girone B dove dopo la 22^ il Victor precede il Russi di 3 punti. + 7 sulla coppia Progresso, Sampaimola, +10 sulla Savignanese dell'ex Alberto Malo ieri autore di una doppietta contro il Castenaso ormai in caduta libera. Il Russi mantiene la scia, non molla la presa e il Victor nonostante 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha ancora addosso la squadra di Farneti. Con lo scontro diretto in totale parità, ogni sfida diventa decisiva. Senza andare troppo oltre, i prossimi due incontri sono davvero interessanti. Domenica il Victor riceve il Pietracuta, e il Russi ha una delicata trasferta con il Granamica. La settimana successiva, scontro diretto Savignanese – Victor e il Russi riceve il Cava Ronco. Ieri a Medicina una sfida epica davanti agli occhi del super tifoso del Victor San Marino Daniele Dall'Olio.









L'altra sfida si gioca fuori dal campo. La società ha recentemente ricapitalizzato. Il Presidente Luca Della Balda è tornato a sfogarsi sui social. “Noi ce la stiamo mettendo tutta, seppur tra mille difficoltà, animati da grande passione e amore per i nostri colori. Abbiamo creato un gruppo (staff e giocatori) affiatatissimo ed i risultati si vedono sul campo. Stiamo lanciando giovani sammarinesi di ottime prospettive e siamo fermamente intenzionati a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione, in primis raggiungere la serie D... ma le difficoltà sono tante. Purtroppo gli appelli che abbiamo più volte lanciato non sono stati accolti. Le "grandi" aziende sammarinesi ci hanno snobbato, rifiutando di sponsorizzarci o di acquisire partecipazioni azionarie (anche simboliche). Ad alcune società, con le quali, invece, avevamo contratti di sponsorizzazione, le banche non hanno aperto i conti correnti, o stanno ancora valutando la richiesta, facendo di tutto per disincentivare l'apertura del conto e, quindi, l'avvio dell'attività e, a caduta, la sponsorizzazione. Mi hanno lasciato basito le polemiche sollevate da alcuni politici in merito al contributo di €10.000 che il Congresso di Stato ci ha concesso al secondo anno di attività, se solo si pensi che per poterci allenare, non avendo a disposizione un campo a San Marino, siamo stati costretti ad "affittare" un campo a San Mauro Pascoli, pagando un canone annuo di circa € 18.000. Noi, comunque, non molliamo. Mi auspico che almeno i "tifosi" sammarinesi accorrano numerosi allo stadio di Acquaviva per sostenere la squadra che porta il nome e i colori della nostra Repubblica”.