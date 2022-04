E' giallo sulla morte di Mino Raiola

La notizia della morte di Mino Raiola fa il giro del mondo. Testate italiane, sportive e non, annunciano la morte del procuratore. Ma a stretto giro arriva la risposta dell'ospedale nel quale è ricoverato: "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo". Così Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, commenta le voci sullo stato di salute del procuratore Mino Raiola, ricoverato all'ospedale San Raffaele dove a gennaio scorso era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per problemi polmonari. A quanto si è appreso, le condizioni di Raiola sono molto gravi. In un Tweet, con ironia, ricorda di essere già stato dato per morto.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.