È il Mondiale delle sorprese: il Giappone batte 2-1 la Germania.

Dopo la sconfitta dell'Argentina arriva un altro clamoroso ko in questo Mondiale di Qatar 2022: la Germania crolla all'esordio contro il Giappone. Dopo il vantaggio nel primo tempo con il rigore trasformato da Gundogan, la selezione del Sol Levante rimonta nella ripresa con le reti di due nuovi entrati: al 75' il pareggio di Doan in tap-in dopo la corta respinta di Neuer, all'83' il definitivo 2-1 con Asano. Il Giappone sale a quota 3, la Germania resta a 0 ed è già a rischio eliminazione.

