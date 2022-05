SERIE B E' il Monza la grande novità della Serie A 2022-2023 Il Monza batte il Pisa nei tempi supplementari. Galliani – Berlusconi prendono in mano il Monza nel 2018 in Serie C e in 4 anni lo portano in Serie A

La nuova serie A partirà il 14 agosto per concludersi il 4 giugno 2023 tra le 20 per la prima volta in 110 anni di storia c'è anche il Monza. Smentito clamorosamente anche Renato Pozzetto che nel celebre film “Agenzia Riccardo Finzi praticamente detective” del 1979 disse: “Io sono del Monza non riusciremo mai ad andare in serie A”. La gioia è arrivata nei supplementari al termine di una partita straordinaria per intensità con il Pisa del tecnico Luca D'Angelo, ex capitano di Rimini e San Marino Calcio.

Neroazzurri in vantaggio 2-0, poi ripresi 2-2, nuovamente avanti 3-2, poi il pareggio e il gol del definitivo 3-4 che promuove il Monza di Giovanni Stroppa ex Milan esattamente come il duo senza limiti Berlusconi – Galliani, nella massima categoria italiana. Il tandem più vincente della storia del Milan ha preso il Monza nel 2018 in Serie C tra lo stupore di tutti e in soli 4 anni lo ha portato dove non era mai stato. Proprio a Monza cominciò la collaborazione lavorativa tra Silvio e Adriano e quei tempi ormai distanti, stanno per tornare. Monza – Milan e sarà un po' come un derby di famiglia.

