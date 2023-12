SERIE C È il pomeriggio delle X: Gubbio-Spal (0-0) e Carrarese-Recanatese (1-1)

Il Gubbio sbatte due volte sulla traversa e così si salva una piccola Spal che deve far tesoro anche di questi pareggi. In avvio i ferraresi potrebbero addirittura passare, l'errore di Di Massimo in uscita mette Rabbi davanti alla porta: bravo Vettorel a chiudere tutto e così gli emiliani restano con il secondo peggior attacco del campionato con appena 12 centri. Di là invece Alfonso si immola su Udoh. Occasione Gubbio clamorosa quando Corsinelli impatta di testa il cross di Di Marco, ma spacca la traversa. Prima dell'intervallo timidamente Spal con Maistro da fuori, Vettorel con calma. Ripresa, azione travolgente di Di Massimo, sembra fatta e ancora una volta la traversa respinge l'idea. Difficile trovare gli spazi, Di Marco ci prova da fuori, ma c'è Alfonso. Prova a crederci fino alla fine la squadra di Braglia, dall'angolo smanaccia Alfonso, poi Di Massimo non rova la porta.

E sempre lo scatenato Di Massimo col sinistro ci va molto vicino. Ma solo molto vicino. La Recanatese si conferma solida ed esperta e impone il pari in trasferta alla Carrarese. Avvio super dei padroni di casa, cross di Coppolaro, Capello gira e timbra l'incrocio. Alla mezz'ora si sblocca la partita. Palmieri calcia la punizione che dal mucchio finisce sul braccio di Sbaffo. L'arbitro, il romagnolo D'Eusanio della sezione di Faenza è molto ben messo e vede bene. È un rigore sul quale Schiavi sceglie la soluzione di potenza. Recanati si riarma in un attimo, Quacquerelli col sinistro mette i brividi a Bleve.

Tutto questo mentre il collega Meli deve stare non attivo, ma attivissimo prima su Capello e a stretto giro su Cicconi. E così prima dell'intervallo arriva il pareggio. Bleve respinge di pugno, Sbaffo finta il tiro e apre a Carpani. Gol con Illanes a terra, proteste inascoltate della Carrarese. Ripresa con i marmiferi intenzionati a prendersi tutto, Meli smanaccia il cross, Zanon spara sopra la traversa. Ma è il portiere della Carrarese a doversi superare subito dopo: super parata 1 su Carpani e super parata 2 sempre su Carpani. Passata la paura c'è Carrarese con Capello e Meli in due tempi. Un colpo e un colpo prima della fine, Recanati prova a farla tonda con l'italo nigeriano Egharevba trovando Bleve sul pezzo e poi rischia quando il palo esterno dice no a Capello. Più Carrarese nella forma, la sostanza è 1-1.

