SERIE C È la C degli scontri diretti: si incrociano le prime 4

A 10 giornate dal termine comincia il countdown di un campionato che fino ad ora ha regalato molte sorprese, qualche certezza, zero sentenze nonostante indizi in qualche coso piuttosto indicativi. Il caso è quello dell'Entella che marcia in direzione ostinata e contraria (tanto per citare un classico che dista pochi chilometri da Chiavari) alla concorrenza. La squadra di Gallo ha perso solo una partita nel lontanissimo mese di settembre ed è logica capolista che proverà a saltare una delle ultime vere trappole che il calendario prepara. E cioè la trasferta di Pesaro contro una Vis quarta forza, inaspettatamente in copertina all'album delle sorprese. Sarà una delle due partitissime, perché l'altra è quella tra Ternana e Torres. Umbri col loro stadio, il loro pubblico, il loro budget e le loro ambizioni si misurano con i sardi: appena un punto in meno e idee altrettanto bellicose da proieittare in questo ultimo quarto di campionato. Una specie di testacoda con molteplici motivi di interesse è in programma a Pescara. Baldini contro Baldini. La squadra di Silvio, ripartita dopo un paio di mesi di carestia, ospita la Spal di Francesco che invece la svolta continua a inseguirla e ora la necessità di fare punti è diventata urgenza. Spazio Rimini con domanda. Riprenderanno i biancorossi la retta via dopo il rovescio del tutto inatteso al Neri contro l'Arezzo? E soprattutto potrà farlo a Piancastagnaio dove gioca una squadra che va che vola e ne ha vinte 4 a fila? Occasione per due a Legnago con i veneti inaspettatamente ancora vivi e via contro i giovani rossoneri nel frattempo passati da Bonera a Oddo. Il posticipo è Perugia-Ascoli altra puntata della serie "Si salva chi può". Se può.

