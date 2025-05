E' la sera del ritorno, al Rimini basta il pari

Il ritorno del primo turno nazionale raggruppa 5 sfide molto diverse tra loro. Ci sono quelle in bilico e quelle scritte o quasi e comunque in attesa delle seconde classificate che entreranno alla prossima, chi sopravvivere ha diritto di far un pensiero alla B. Ad esempio il Rimini che ha preso un pari di platino a Pesaro e adesso dovrà conservare il prezioso vantaggio. Basta un altro pareggio al Neri per andare avanti. Piccolo vantaggio, ma la Vis proverà fino alla fine a far saltare il banco. Match imperdibile. L'impresa del Pescara a Catania ha invece ribaltato le gerarchie ed ora il doppio risultato ce l'hanno in canna quelli di Baldini. In trasferta forti di 2 gol di vantaggio il Crotone che sale sul campo della Feralpi e la Giana che scende a Monopoli. In un clima misto di tensione e delusione la Torres al Vanni Sanna. Dopo aver subito 7 gol all'andata dall'Atalanta, i sardi ormai fuori, sono chiamati a chiudere con dignità.