LUTTO È morto Andy Brehme. Inter in Champions con il lutto al braccio

Lutto nel mondo del calcio, è morto a 63 anni Andy Brehme, l'ex difensore dell'Inter è stato colpito da arresto cardiaco questa mattina. Campione del mondo con la Germania a Italia '90, è ricordato anche per aver segnato il rigore della vittoria nella finale contro l'Argentina. Non è tardato ad arrivare il comunicato dei neroazzurri: "FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari". Nella gara di questa sera di San Siro contro l'Atletico Madrid, i neroazzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare il giocatore tedesco che aveva vestito la maglia dell'Inter dal 1988 al 1992.

