E' morto Boniperti.

Un lutto che ha colpito il mondo del calcio. È morto a 92 anni Giampiero Boniperti, ex calciatore e dirigente della Juventus. Con Sivori e Charles formò uno degli attacchi più celebri del calcio italiano: vinse cinque Scudetti, due Coppe Italia e un premio come capocannoniere del campionato. Rimase per tutta la sua carriera nella Juventus, giocando oltre 400 partite e diventando dirigente dopo il ritiro. Da presidente, a partire dal 1971, fu tra gli artefici del grande ciclo vincente della Juventus dei due decenni successivi. Boniperti è morto nella notte a Torino per un’insufficienza cardiaca.

Tanti i messaggi di cordoglio rivolti a Boniperti. Bonucci ha voluto ricordarlo scrivendo "Insegna agli angeli che vincere è l'unica cosa che conta", Del Piero, commosso, "Le devo quasi tutto", anche l'Inter lo ricorda: "grande uomo e nobile avversario", mentre la Juventus lo saluta augurandogli "Buon viaggio, Presidentissimo".

I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della famiglia.



