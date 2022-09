È morto Bruno Bolchi, l'allenatore della storica promozione del Cesena in serie A

Fu il primo calciatore ad apparire sulle figurine della Panini, una raccolta ancora in fase sperimentale poi diventata un riferimento per tanti appassionati. Ieri, martedì 27 settembre, è morto Bruno Bolchi all'età di 82 anni. Nato a Milano nel 1940, esordì in Serie A con l’Inter — squadra in cui era cresciuto — nel 1956 e ci rimase per sette stagioni. Fu soprannominato “Maciste” da Gianni Brera per la sua somiglianza con l’attore Gordon Scott. Dopo il ritiro da calciatore, iniziò la carriera da allenatore che in oltre trent’anni lo portò ad allenare ventuno squadre in tutta Italia; ottenne quattro promozioni in Serie A, tra cui quella col Cesena nella stagione 1986/87. La squadra romagnola lo ha ricordato sui propri profili social con la foto dei festeggiamenti.