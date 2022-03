SERIE D È morto Carlo Di Fabio

È morto Carlo Di Fabio.

Il calcio romagnolo è in lutto. È morto improvvisamente Carlo Di Fabio, Direttore Sportivo del Forlì. Di Fabio, 67 anni, vanta una lunga carriera dirigenziale cominciata col Cesena, per poi proseguire a Parma, Bologna, Cesenatico, Imolese, Venezia, e Forlì. Il Presidente dei galletti Gianfranco Cappelli lo annuncia sulla pagina ufficiale del club ricordandolo come "...un uomo positivo, concreto, un professionista ed una persona meravigliosa".

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: