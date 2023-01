CALCIO È morto Carlo Tavecchio, il cordoglio della Federazione Sammarinese

E' morto a 79 anni Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio dal 2014 al 2017: si dimise dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia della Nazionale guidata da Giampiero Ventura. A lungo a capo della Lega Nazionale Dilettanti, Tavecchio è stato ospite di diverse trasmissioni sportive della San Marino Rtv, come PassioneCalcio e CPiace. Durante la sua presidenza al vertice della Federazione Calcio, venne a San Marino in occasione di una inaugurazione allo Stadio.

La Figc ha disposto che prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste per il weekend (compresi i posticipi di lunedì) venga osservato un minuto di raccoglimento per ricordarlo. L’ultima uscita pubblica due settimane fa in occasione dell’assemblea proprio della LND Lombardia, poi alcuni problemi di salute, e lo scorso mercoledì il ricovero in ospedale, dove le condizioni sono rapidamente peggiorate. I funerali si svolgeranno lunedì 30 gennaio a Ponte Lambro. Carlo Tavecchio ricoprì il ruolo di Presidente della FIGC dall'11 agosto 2014 al 20 novembre 2017 anche se restò al timone della Figc fino alla successiva assemblea elettiva del 29 gennaio 2018. Il 9 gennaio 2021 divenne presidente della LND Lombardia, il comitato regionale dei dilettanti che aveva guidato fino al 1999. Molto vicino al calcio sammarinese, poco dopo la sua investitura infatti salì sul Titano, invitato dall'allora Presidente FSGC Giorgio Crescentini per l'inaugurazione del San Marino Stadium.

Lo ha ricordato anche Federcalcio Sammarinese: "La FSGC si unisce al cordoglio della FIGC e del calcio italiano per la scomparsa di Carlo Tavecchio, Presidente della Federcalcio italiana dal 2014 al 2017. Fu proprio nelle vesti di Presidente federale che, nel settembre 2014, partecipò alla cerimonia di inaugurazione del San Marino Stadium dopo i lavori di rifacimento cui l’impianto era stato sottoposto, ivi compresa la costruzione della torretta multiservizi. Carlo Tavecchio è stato un innovatore del calcio italiano – come ha ricordato la stessa FIGC in una nota attraverso le parole del Presidente Gravina – ed un amico del calcio sammarinese, con il quale ha sempre intrattenuto rapporti stretti e proficui. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno oggi in modo particolare alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno avuto nel cuore".



