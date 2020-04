SERIE A E' morto Gazzoni Frascara, portò Baggio al Bologna

E' morto Giuseppe Gazzoni Frascara, storico presidente del Bologna, scomparso oggi all’età di 84 anni. Imprenditore conosciuto per l’idrolitina, nel 1993 quando rilevò il Bologna dal fallimento e ne divenne patron. Portò in rossoblù Beppe Signori e Roberto Baggio. Rimase alla guida del club fino al 2005, quando dopo la retrocessione in serie B cedette ad Alfredo Cazzola. Nel 2014, l’allora presidente americano Joe Tacopina, lo nominò presidente onorario. Era malato da tempo. Lascia tre figli e la moglie.



