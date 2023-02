All'età di 82 anni è morto Ilario Castagner. A darne la notizia è il figlio Federico con un post sui social: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá..."

Ex allenatore di Inter, Milan, Lazio e soprattutto di quel Perugia capace di chiudere la stagione da imbattuto nel campionato 1978/79. Un "miracolo sportivo" che però non permise alla squadra di Castagner di aggiudicarsi lo scudetto che andò al Milan. Ilario Castagner è stato il primo allenatore della serie A a chiudere una stagione da imbattuto. Dal 1980 al 1982 si è seduto sulla panchina della Lazio in serie B, per poi vincere con il Milan il campionato cadetto nella stagione 82/83.

Da calciatore aveva vestito anche le maglie di Reggiana e Prato, per poi concludere la carriera con quella del Rimini dal 1967 al 1969 segnando 14 reti in 51 partite.