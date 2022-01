E' morto Mario Macalli

È morto, dopo anni di grave malattia, Mario Macalli, a lungo presidente della Lega di serie C. Lo apprende l'ANSA. Macalli, milanese classe '37, aveva guidato la C per 18 anni, dal 1997 al 2015. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli lo ha ricordato attraversa i social: "È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia".