LUTTO E' morto Mauro Bellugi

Mauro Bellugi è morto questa mattina all'ospedale milanese Niguarda in seguito a un'infezione. Ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e della Nazionale. 71 anni compiuti da poco, a Bellugi erano state amputate le gambe nei mesi scorsi per complicazioni legate al Covid.

