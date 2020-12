E' morto Paolo Rossi

Ancora un altro lutto colpisce il mondo dello sport e del calcio in particolare. A 64 anni è morto per un male incurabile Paolo Rossi ex attaccante dell'Italia campione del mondo a Spagna '82. A dare l'annuncio è stata la moglie Federica con un post sui social.





Paolo Rossi è stato simbolo degli azzurri ai mondiali spagnoli, primo giocatore capace di vincere la classifica canzonieri, il mondiale e il pallone d'oro nello stesso anno. Storica la sua tripletta al Brasile nella partita vinta 3-2 contro i sudamericani. Tre reti alle quali si aggiunsero le due alla Polonia in semifinale e quella nella finale alla Germania.



Paolo Rossi era stato anche l'attaccante della Juventus. Con i bianconeri aveva vinto vinto due scudetti, una Coppa Campioni, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa. Nel 2018 era stato a San Marino, e con i vertici Cons e Fsgc aveva incontrato l'allora Segretario allo Sport Marco Podeschi.