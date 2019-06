E' morto Romano Bedetti. La San Marino Rtv ricorda un caro compagno di viaggio

Una notizia triste per tutti noi. E' morto all'età di 82 anni all'ospedale di Rimini Romano Bedetti. Romano ha fatto la storia dell'emittenza televisiva regionale. Sua la telecronaca di Rimini-Spal, domenica 5 dicembre 1971, la prima di una tv privata. A lungo voce di Radio Rimini per i programmi sportivi, poi l'esperienza in tv a Telegabbiano, Tele San Marino e infine con noi di San Marino Rtv.

Conduceva "Biancorosso e..." (vedi video), un programma sul Rimini (la sua vera passione) e per tutti aveva una battuta, un consiglio, per tutti era un amico e un compagno di viaggio. Garbato, elegante, cortese, ironico. Mai senza le sue innumerevoli cravatte colorate, mai senza una camicia perfettamente stirata. Esperto di archeologia, a questa altra grande passione aveva dedicato gli ultimi anni lontano dalla tv, scrivendo libri e sorridendo a chiunque lo fermasse per la strada anche negli ultimi tempi quando qualche disavventura di salute lo aveva fiaccato nel corpo, ma non nello spirito. Se ne va lasciando un'eredità di garbo e competenza forse fuori dal tempo. Se ne va uno dei "Riminesi perbene", libro che Romano scrisse nel 2006.