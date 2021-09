E' morto Romano Fogli, ultimo eroe dello scudetto del Bologna

E' morto Romano Fogli, uno dei simboli più amati del Bologna e icona dell'ultimo scudetto. L'ex centrocampista si è spento a 83 anni questa mattina. Era l'ultimo giocatore titolare della squadra del '64 ancora in vita: 344 presenze con la maglia del Bologna, rossoblù per più di dieci anni dal 1957 al 1968 e poi anche da allenatore. Fogli ha vestito anche le maglie di Torino, Milan, Catania e della nazionale. Suo il gol del vantaggio nello spareggio con l'Inter su punizione. Ha giocato anche in nazionale, era in campo a Middlesbrough nella famigerata sconfitta contro la Corea del Nord ai mondiali del 1966.