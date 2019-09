È morto Walter Nicoletti, sapeva sorridere di tutto

Walter Nicoletti, ospite a RTV

Ha portato la croce cantandoci su fino all'ultima notte. Ad arrendersi, Walter Nicoletti, non voleva proprio pensare e quindi via a progettare il futuro anche nelle ultime telefonate quando diceva: "Ho qualcosina da mettere a posto" prima di chiudere come sempre in dialetto con: "As avdem prest". E noi di San Marino Rtv lo vedevamo spesso, collaboratore prezioso di annate a Lato B o C Piace. Dopo una breve carriera da portiere, aveva allenato in mezza Italia e tutti lo hanno apprezzato per la pacata competenza, lo stile, la romagnola grande disponibilità. Ha allenato Spalletti e Montella, ha allenato Ciccio Baiano, e chissà quanti altri devono la carriera ad un maestro di calcio che ha insegnato più di quel che ha vinto.

"Ho allenato anche all'estero" -scherzava- ricordando la sua esperienza al San Marino Calcio. Dopo quasi 30 anni in panchina, Walter non aveva perso la passione. Insegnava Tecnica Calcistica a Coverciano ed era attivissimo nell'Assoallenatori della quale era Consigliere Nazionale. La grande generosità lo aveva portato a fondare l'associazione Canta il Calcio Solidale, per raccogliere nel nome della musica, fondi da destinare a progetti di solidarietà . Come se le battaglie difficili fossero solo quelle degli altri. Mai uno sguardo triste, mai un cenno di resa.

Lascia i figli Linda e Luca, la compagna Paola. E lascia tutti noi che gli abbiamo voluto un gran bene.