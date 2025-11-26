CHAMPIONS LEAGUE E oggi tocca a Inter e Atalanta La squadra di Chivu al Wanda Metropolitano contro l'Atletico, i bergamaschi a Francoforte

C'è un partitone a Madrid fatto apposta per leccarsi le ferite post derby. Non ha tempo per pensarci su, l'Inter, che si ributta in Europa, questa sera. Al Wanda Metropolitano la sfida all'Atletico affrontata con la serenità del punteggio pieno e della testa della classifica condivisa con Bayern e Arsenal. C'è un po' di calendario in questo primato in quanto i nerazzurri non hanno affrontato squadre di peso, ma anche tanta sostanza e l'Atletico arriva al momento giusto per alzare l'asticella. La corsa verso gli ottavi è spianata, ma serve l'upgrade all'Inter. Chivu fa la conta e prepara le scelte. Non ha Dumfries, infortunato cos' come Darmian, mentre per Mikhitaryan l'obiettivo è riportatlo dentro in campionato contro il Pisa. Il derby ha inoltre aperto la questione Sommer, finito nel mirino di critica e tifosi, ma che almeno per ora il tecnico blinda al centro della porta.

I cambi dunque: Bisseck si prende la maglia di Acerbi, e in mezzo al campo più Zielinski di Susic accanto all'inamovibile Barella. Zero sorprese davanti con i confermatissimi Thuram e Lautaro. Trasferta anche per l'Atalanta che ha un bel po' di cose da mettere a posto, a cominciare dal taboo Champions da sfatare e dalla prima assoluta di Palladino nella competizione. A Francoforte, il neo tecnico è pronto a giocarsi il tridente pesante con Scamacca al centro dell'attacco supportato da De Ketelaere e Lookman. La parola d'ordine del nuovo corso è: intensità. Su questo Palladino è al lavoro per svoltare una stagione nata sotto una cattiva stella e che la dirigenza prova a svoltare in corsa col passaggio di guida tecnica in attesa del ricorso al mercato.

