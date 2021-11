È solo 0-0 tra Italia e Irlanda del Nord. Azzurri allo spareggio

È solo 0-0 tra Italia e Irlanda del Nord. Azzurri allo spareggio.

All'Italia serviva una vittoria ed invece non è andata oltre al pareggio, a reti inviolate, contro l'Irlanda del Nord. I ragazzi di Mancini saranno quindi costretti ad affrontare i playoff per provare a volare in Qatar. La contemporanea vittoria della Svizzera sulla Bulgaria per 4-0 fa scivolare al secondo posto nel girone gli Azzurri, che si giocheranno tutto negli spareggi di fine marzo.

