È subito un bel Forlì, successo in casa della Virtus Verona (2-3) e avanti in Coppa Italia

Il Forlì va avanti in Coppa e a meno di una settimana dal campionato fa il pieno di buone notizie. I ragazzi di Miramari vincono al Gavagnin Nocini, fanno fuori la Virtus Verona e danno l'impressione di essere organizzati e prospettici. Anche perché tutto è cominciato in salita per i biancorossi, trafitti al minuto 18 da Muhameti bravo a convertire un'idea di Patanè.

Di lì in poi sono stati i galletti di Romagna a prendere con decisione il comando delle operazioni alla ricerca del pari perduto. Virtus schiacciata nella propria metà campo, e Forlì già vicino all'1-1 con la conclusione fuori di Petrelli. Quella che si infila invece la firma Farinelli bravo a trovare spazi e secondo palo. Ripresa e il Forlì capovolge la situazione con un'azione qualitativa che parte da Menarini che imbuca per Scorza, scarico a Petrelli e palla di giustezza nell'angolino. Gigi Fesco forza l'assetto, ma la Virtus produce in tutto questa conclusione di Muhameti sulla quale Martelli fa il suo alla grande.

È un attimo o poco più, i romagnoli sguazzano negli spazi lasciati dai veneti, Macrì apparecchia la tavola per un tris rimandato di pochissimo. Perché quando punta l'uomo e si prende il fallo da rigore, poi si incarica di farla tonda e dal dischetto spegne le residue speranze dei padroni di casa. Che arrivano ad accorciare con De Marchi, ma a tempo ampiamente scaduto e dunque è il Forlì a volare al secondo turno dove affronterà l'Arzignano di Nicola Nanni.









