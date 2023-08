CALCIO È ufficiale: Barrenechea dalla Juve al Frosinone

È ufficiale: Barrenechea dalla Juve al Frosinone.

Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juventus Football Club per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Enzo Alan Tomas Barrenechea. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024". Con questa nota sul proprio sito il Frosinone ha ufficializzato l'arrivo in Ciociaria del 22enne argentino ex Newell's Old Boys.

