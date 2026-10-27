ECCELLENZA 2026-2027 Eccellenza 10° giornata: Il Rimini prova a spiccare il volo. Domenica prossima vietata la trasferta di Fratta Terme Turno infrasettimanale di Eccellenza. Il Rimini ospita il Pietracuta. La società biancorossa comunica di aver ricevuto dalla questura di Rimini-Forlì il divieto di trasferta per la sfida di domenica 1 novembre Fratte Terme – Rimini

Più o meno saranno tutte così per il Rimini, ossia peso specifico sui biancorossi e le avversarie di turno, viaggiano rilassate con la più semplice di tutte le filosofie applicate al calcio: “tutto quello che viene è un successo”. E' la condizione dei più forti non può e non deve preoccupare la squadra di Massimo Gadda che conosce perfettamente la propria forza, la propria identità e adesso anche cosa deve fare per evitare situazioni spiacevoli come quella accaduta al Romeo Neri con il Sapaimola.

Il Rimini ospita il Pietracuta in questo turno infrasettimanale. Al Neri ore 20.30 una sfida dal pronostico scontato, ma Gadda, in questi giorni, avrà fatto vedere ai suoi in loop le immagini della sfida con il Sapaimola. La novità di oggi è il comunicato della società biancorossa con oggetto il divieto di trasferta ai residenti nella provincia di Rimini per Fratta Terme-Rimini di domenica 1 novembre undicesima giornata. La Rimini Calcio rende noto di aver ricevuto, dalla Questura di Forlì-Cesena, l'ordinanza che dispone il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Rimini in occasione della gara Fratta Terme-Rimini Calcio del 1° novembre 2026.

Sarà quindi interdetto ai tifosi biancorossi l'acquisto dei biglietti e l'accesso all'impianto di gioco. La Società prende atto del provvedimento ed è già al lavoro, in costante confronto con gli organi competenti, per tutelare i propri sostenitori e garantire la presenza dei tifosi biancorossi nelle prossime trasferte.





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