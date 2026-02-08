ECCELLENZA 2025-2026 Eccellenza, Cevoli: "Non meritavamo di perdere". Bamonte: "Sono molto contento" Nel dopo gara l'analisi dei due tecnici

Deluso Roberto Cevoli per questo ko maturato in superiorità numerica negli ultimi minuti:

"Non meritavamo di perdere, forse neanche di vincere, però perdere così fa male. Poi una partita alla quale tenevamo in maniera particolare, perché era importantissima".

Una gara comunque molto equilibrata, forse veramente il risultato di parità sarebbe stato il risultato giusto?

"Sì, come al solito poi ci complichiamo la vita da soli, perché su una palla innocua abbiamo commesso un errore che ci è costato il gol. E però purtroppo in queste categorie succede, bisogna essere bravi a non farlo ricapitare".

Ecco, forse le squadre di questo campionato d'eccellenza dimostrano nel complesso un po' più mestiere?

"Questo senza dubbio, è chiaro che sono passate tante giornate, quindi dobbiamo crescere in fretta e farlo, averlo già fatto, da dire il vero. Quindi queste scusanti qui non ci sono, perché ormai sono passate 24-25 partite. Quindi bisogna essere già esperti, a mio parere".

Soddisfatto il tecnico del Massa Lombarda Gianluigi Bamonte per i tre punti che mancavano da tempo:

"Venivamo da un periodo un po' difficile, con tre sconfitte in quattro partite. Diciamo che i ragazzi hanno risposto molto bene, sono contento".

Poi in inferiorità numerica?

"Sì, è chiaro che questo è un'ulteriore cosa, cioè aver reagito comunque all'inferiorità numerica, aver reagito bene contro una squadra che ritengo forte. Ecco, una vittoria che dà grande morale".

Da qui si riparte?

"Assolutamente sì, dobbiamo ripartire, perché sono ragazzi che hanno qualità, sono bravi. Devono solo convincersi di questo e andare avanti su questa strada".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: