ECCELLENZA 2025-2026 Eccellenza: il Massa Lombarda passa a Pietracuta Successo di misura degli ospiti che vincono in 10 contro 11

Pietracuta – Massa Lombarda è una partita da pari, con un'occasione clamorosa per parte che vince la squadra del tecnico Gianluigi Bamonte. Nella prima frazione di gara i bianconeri ci provano con un paio di occasioni che non chiamano in causa Amici. Nel finire di tempo la girata di testa di Savelli si stampa contro la traversa e poi tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa la prima opportunità è per il Pietracuta. Osayande ha la palla del vantaggio, ma non la sfrutta nel migliore dei modi, trovando anche la respinta di Billi dopo essersi liberato sulla sinistra. Sul cambio fronte il cross di Simone innesca un batti e ribatti che stava per favorire il Massa Lombarda, il Pietracuta riesce a liberare. Si arriva e metà della ripresa. Sul rinvio, Cortesi rimane a terra, i padroni di casa riconquistano la palla e fanno ripartire l'azione. Il lancio di Mani è illuminante e mette Zannoni davanti al portiere, può essere l'occasione della partita, l'uscita di Billi vale un gol, sulla respinta Contadini, prova a liberarsi per il tiro, ma perde l'attimo, alla fine l'azione la chiude Lazzari con palla sul fondo. Qui si accendono gli animi in campo e in tribuna, con i giocatori a spiegarsi in maniera accesa. Rientrato tutto si riprende a giocatore. A dieci dalla fine, altro episodio decisivo, l'intervento di Senese è da secondo giallo, scatta il rosso e il Massa Lombarda resta in dieci. Potrebbe essere l'episodio per il Pietracuta per provare a puntare ai tre punti. All'85' calcio d'angolo per gli ospiti, i padroni di casa sembrano poter ripartire in avanti, il Massa Lombarda recupera palla e sulla sinistra costruisce un'azione invitante con Savelli, il cross e lungo, ma l'azione resta ancora viva grazie a El Bouhali che salta l'avversario e va a mettere il pallone della vittoria al centro, la deviazione di Lazzari favorisce Badiali che firma il gol da tre punti.

Il Massa Lombarda sotto di un uomo e in vantaggio di un gol costruisce anche con El Bouhali un'altra azione che il numero 16 conclude con un tiro centrale. Il Pietracuta prova a riversarsi nel finale in avanti, il Massa Lombarda tiene e i tre punti sono degli ospiti, bravi e cinici a massimizzare quanto il Pietracuta ha concesso.

